Wechselhaftes Wetter in NRW: Kommt jetzt der Herbst?

Jetzt wird's langsam herbstlich in Nordrhein-Westfalen! Der Wetterbericht für die kommenden drei Tage verspricht Regen und Gewitter.

Von Laura Miemczyk

Köln - Herbststimmung in Nordrhein-Westfalen: Nach einem durchwachsenen Start in die neue Woche beginnt der Dienstag grau und trüb. Und auch in den kommenden Tagen sind die Wetteraussichten wenig rosig.

Auch in Köln soll das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft werden: Zu dichten Wolken gesellen sich immer wieder auch Schauer dazu. © Oliver Berg/dpa Der Sommer scheint sich in NRW endgültig verabschiedet zu haben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Dienstag stark bewölkt. Vereinzelt kann es immer wieder zu Schauern kommen - nur örtlich sind Auflockerungen möglich. Die Temperaturen liegen bei milden 18 bis 22 Grad, in Hochlagen zwischen 14 und 17 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordwest. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Werte auf herbstliche 12 bis 8 Grad, dazu kann es zu Regenschauern und lokalen Nebeln kommen. Der Mittwoch beginnt laut DWD-Prognose dann wechselnd bewölkt, ehe im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter aufziehen. Achtung: Am Nachmittag erwarten die Wetter-Experten am Niederrhein bis zur Eifel aufkommenden schauerartigen und teils gewittrigen Regen! Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad, in höheren Lagen um 16 Grad.

Die Temperaturen bleiben in NRW in den kommenden Tagen mild. © wetteronline.de (Screenshot)

Schauerartiger Regen und örtliche Gewitter in NRW