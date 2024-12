Weihnachts-Wetter in Sachsen-Anhalt: Gibt es Schnee?

Magdeburg - Wer sich in Sachsen-Anhalt auf weiße Weihnachten gefreut hat, der wird auch in diesem Jahr wieder enttäuscht. Im Gegenteil: Es wird regnerisch und ungemütlich.

Über Weihnachten will es in Sachsen-Anhalt nicht so richtig kalt werden. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Heiligabend ist es zumindest in höheren Lagen noch winterlich und frostig. Im Harz wird es glatt mit Temperaturen um den Nullpunkt.

Im Flachland ist aber nur mit dunklen Wolken ohne Regen zu rechnen, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Über die beiden Weihnachtsfeiertage zieht dann eine Warmfront übers Land. Das führt zu frühlingshaft milden Temperaturen von bis zu 10 Grad, meldet der DWD.

Dazu gesellt sich Nebel, ungemütlicher Sprühregen und kaum Sonnenstunden. Dieser Trend setzt sich auch in Richtung Jahreswechsel weiter fort - so richtig kalt will es nicht werden.