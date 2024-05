Weitere Schauer und Unwetter im Ländle: Doch dieser Wochentag kann sich sehen lassen!

Stuttgart - Schauer und lokal unwetterartige Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag wieder für Teile Baden-Württembergs .

Diese Woche soll sich das Wetter laut DWD bessern. © Felix Kästle/dpa

Diesmal sei der Südwesten "nur am Rande betroffen", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes.

"Das ist nicht vergleichbar mit der Lage, die wir letzte Woche hatten", teilte er weiter mit.

Es gebe zunächst im Südschwarzwald, auf der Alb und später am Tag am Bodensee zunehmend Schauer und punktuell unwetterartige Gewitter, die am frühen Abend Richtung Nordosten abziehen.

Die Prognosen würden zeigen, dass "wir schnell nichts mehr davon abbekommen".

Für Dienstag rechnen die Meteorologen mit einer Regenpause und bei viel Sonne im Südwesten mit dem "schönsten Tag der Woche".