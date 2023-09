Wetter am Wochenende in Bayern: Nach Schauern wird's sommerlich

Am Samstag klettern die Temperaturen in Bayern auf bis zu 28 Grad. © Marco Krefting/dpa; Wetteronline (Montage)

Am heutigen Freitagvormittag wird Bayern noch von einer überwiegend bedeckten Wolkendecke dominiert, begleitet von wiederholten leichten Regenfällen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Verlauf des Nachmittags sind wiederholte Regenschauer und einzelne, starke Gewitter möglich.

Die Temperaturen in Ostbayern liegen zwischen 18 und 22 Grad Celsius, während es in Unterfranken und Südbayern etwas wärmer wird, mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius.

In der Nacht zum Samstag werden in Ostbayern immer noch vereinzelte Regenschauer erwartet, während es sich von Westen her aufklart. Es können örtlich Nebelfelder auftreten, und die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad Celsius, in den Alpen sogar bis auf 8 Grad Celsius.

Für Samstagvormittag erwartet der DWD einen Mix aus Sonnenschein und lockeren Quellwolken. Über den Alpen und den Mittelgebirgen sind im Tagesverlauf vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 23 bis 28 Grad Celsius.