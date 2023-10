Wetter: Dauerregen im Norden, eitel Sonnenschein im Süden

Im Norden ist es nass und kühl. © Marcus Brandt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bestimmt Sturmtief "Patrick" über St. Petersburg das Geschehen im Norden und in der Mitte. Hoch "Tora" über Frankreich beeinflusst das Wetter im Südwesten und Süden und bringt milde Atlantikluft mit sich.

Im Norden und Nordosten ist es am Samstag bedeckt und regnerisch. Teils hält der Regen auch länger an. In der Mitte ist es stark bewölkt, es regnet aber nur ein wenig. Der Wind nimmt an den Küsten ab, in einem Streifen vom Emsland bis in den östlichen Mittelgebirgsraum und auf östlichen Alpengipfeln frischt er dagegen auf.

In freien Lagen sind Böen bis 60 km/h, auf Berggipfeln der Mittelgebirge sowie auf Alpengipfeln Sturmböen bis 85 km/h möglich. Auf dem Brocken rechnet der DWD sogar mit schweren Sturmböen um 100 km/h.

Im Süden dagegen gibt es am Sonnabend viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur liegen im Norden und Nordosten zwischen 15 und 19 Grad. Sonst erreicht das Thermometer je nach Sonnenschein 18 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Sonntag breitet sich der Regen weiter aus. Vom Emsland über die nördliche Mitte bis zum Erzgebirge und in die Lausitz regnet es. Im Norden und Nordosten wird es langsam weniger. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis 14 Grad unter wolkigem Himmel, im eher klaren Süden werden vier bis neun Grad erreicht.