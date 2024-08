Freitag legt vor, Samstag hat es in sich! So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Das Wetter in München und Bayern kann sich bereits am Freitag sehen lassen, der Samstag wird noch besser! © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag bereits allgemein sonnig. Im Verlauf des Tages trüben lediglich lockere Quellwolken über dem Bergland sowie zum Abend hin einzelne lose Wolkenfelder in Unterfranken ein wenig das Bild.

Passend dazu fallen auch die Höchstwerte aus: Es wird den Wetterexperten zufolge bei 25 bis 30 Grad schön sommerlich. Dazu gesellt sich ein mäßiger Südwestwind, der im nördlichen Franken allerdings mitunter frischer und stark böiger ausfallen kann.

Und es wird noch besser!

Am Samstag dürfen sich die Menschen in Bayern über viele Sonnenstunden und Temperaturen von 29 bis 34 Grad (!) freuen. Am wärmsten wird es demnach im Freistaat am unterfränkischen Main.

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Süd. In Franken kann dieser allerdings teilweise auch etwas auffrischen. Kleiner Wermutstropfen: Am Nachmittag sowie Abend kann es nahe der Alpen zu Schauern oder Gewittern kommen.