Wetter im Norden: Bitterkalte Nächte, dann ändert sich alles

Hamburg - Endlich mal wieder etwas Sonne! Das Wetter wird am Wochenende im Norden winterlich und freundlich.

In der Nacht zum Montag wird es teils wolkig, teils klar und örtlich neblig-trüb. Dabei fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen -7 Grad im Binnenland und um 0 Grad an der Nordsee .

Viel Sonne gibt es zunächst ebenfalls am Sonntag . Im Tagesverlauf wird es von der Nordsee her wolkiger. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad um Hamburg und 5 Grad auf Sylt und Helgoland. Der Wind weht dazu schwach.

Bei klarem Himmel sinken die Temperaturen in der Nacht auf Werte zwischen -5 und 0 Grad. Es kann glatt werden. Nur auf den Inseln bleibt es zum Teil frostfrei.

Am Sonnabend wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei es längere sonnige Abschnitte gibt. Ganz selten kann es einen Schneeschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei um 2 Grad. Der Wind weht schwach, nur an der Ostsee kann es auflandig stürmische Böen geben.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gelangt auf der Rückseite von Tief "Charly" mäßig kalte Meeresluft nach Hamburg und Schleswig-Holstein . Am Samstag setzt sich allmählich Hoch "Beate" durch und bringt etwas trockenere Luft.

Zum Wochenstart wird es wieder nasser im Norden. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Einen Wetterumschwung gibt es am Montag. Statt Sonne herrschen Wolken vor. Es bleibt aber trocken. Maximal steigt das Thermometer auf 2 bis 6 Grad. Der Wind frischt auf und weht an der See stürmisch.

In der Nacht gibt es in den nördlichen Landesteilen zeitweise etwas Sprühregen. Mit Werten zwischen 0 und 4 Grad bleibt es vermutlich frostfrei.

Am Dienstag erwarten Euch wieder viele Wolken am Himmel und etwas Sprühregen. Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad scheint sich der Winter wieder zu verabschieden.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es zeitweise Regen oder Sprühregen geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad.