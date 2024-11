Wetter im Norden: Temperaturen stürzen ab

Hamburg - Jetzt wird es winterlich kalt! In Norddeutschland fallen in wenigen Tagen wohl die ersten Schneeflocken.

Für den Winterdienst beginnt in Hamburg bald wieder der Ernst. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Die für das trübe Wetter verantwortliche Hochdruckzone schwächt sich am Wochenende allmählich ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Denn die Kaltfront des skandinavischen Sturmtiefs "Pauline" nähert sich.

Das heißt, ab Samstagvormittag beginnt es zuerst an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein und ab dem Nachmittag in Hamburg zu regnen. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 12 Grad.

Am Sonntag setzt sich Schauerwetter durch. An der Nordsee können auch Gewitter auftreten. Der Wind frischt ordentlich auf, an den Küsten sind Sturmböen möglich. Das Thermometer klettert auf maximal 8 Grad. Nachts sinken die Werte auf um 3 Grad.

Am Montag mehr Wolken als Sonne mit Schauern bei 6 bis 8 Grad. Es bleibt stürmisch. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 2 Grad. Richtig ungemütlich wird es ab Dienstag.