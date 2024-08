Wetter in Bayern: Hier droht erneut heftiger Regen

München - Das Wetter in Bayern bleibt wechselhaft. Vor allem an den Alpen kann es zu Beginn der Woche noch einmal nass werden.

Im Rest Bayerns bleibe es überwiegend trocken. Die Temperaturen schwanken um 25 Grad, am wärmsten wird es in Unterfranken.

Im Südosten droht ab dem Vormittag lokaler Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmetern in der Stunde.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, strömt von Nordwesten her kühlere Meeresluft nach Bayern . Da führt zur Stauwetterlage an den Bergen.

Am Dienstagmorgen hält sich Nebel in Südbayern und sorgt für Sichteinschränkungen unter 150 Metern. Tagsüber zeigt sich dann phasenweise die Sonne. An den Alpen können erneut Regenschauer niedergehen.