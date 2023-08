03.08.2023 06:22 Wetter in Berlin und Brandenburg: Auf Sturmböen folgen Gewitter

Vom Sommer fehlt in Berlin und Brandenburg aktuell jede Spur: Auch am Donnerstag ist keine Besserung in Sicht.

Von Christoph Carsten

Berlin/Potsdam - Vom Sommer fehlt in Berlin und Brandenburg aktuell jede Spur: Auch am Donnerstag ist keine Besserung in Sicht. Dunkle Wolken über der Bockwindmühle Vehlefanz: Derzeit gibt es sehr wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg. © Jens Kalaene/dpa Der Tag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut mit vielen Wolken. Besonders im nördlichen Brandenburg und im Berliner Raum sind Schauer zu erwarten, ab dem Mittag kann es örtliche Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 24 Grad bei mäßigem bis frischem Südwestwind. In Gewitternähe gibt es Sturmböen, die ab dem Abend abnehmen. In der Nacht zum Freitag lässt der Regen nach und die Wolkendecke lockert sich auf. Die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Wetter Deutschland Da kommt was auf uns zu: Unwetterwarnung für NRW - schwere Gewitter erwartet! Am Freitag wird es etwas freundlicher, zwar wolkig, aber überwiegend trocken. Im Tagesverlauf können sich die Berliner und Brandenburger sogar über einige heitere Abschnitte freuen. Die Temperaturen erreichen am Freitag bis zu 23 Grad, dazu weht ein schwacher West- bis Nordwestwind.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa