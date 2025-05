Wetter in Berlin und Brandenburg: Woche beginnt regnerisch, dann folgt Sonne

Berlin - Nach einem regnerisch-trüben Wochenstart kommt in Berlin und Brandenburg schon ab Dienstag wieder die Sonne heraus.

Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg nicht gerade einladend. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Der Montag beginnt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit vielen Wolken und gebietsweise leichtem Regen. Ab dem Nachmittag lockert es auf und es bleibt zunehmend trocken.

Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad an der Neiße und bis 19 Grad in der Prignitz, in Berlin 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwind.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es bei 8 bis 5 Grad trocken, aber kühl. Am Himmel sind einige Wolken zu sehen, im weiteren Verlauf kann es neblig werden.

Die Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich am Dienstag jedoch schnell auf und machen der Sonne Platz. Mit 22 bis 24 Grad wird es auch deutlich wärmer. Bei schwachem Wind bleibt es niederschlagsfrei.

Nach einer kühleren Nacht mit Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad wird es am Mittwoch heiter und mit 20 bis 23 Grad erneut fast sommerlich warm. Im Süden Brandenburgs werden am Nachmittag und Abend allerdings einzelne Schauer oder Gewitter erwartet.