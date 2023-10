Wetter in Berlin und Brandenburg: Woche startet stark bewölkt

Der Berliner Fernsehturm verschwindet in tief hängenden Wolken. © Christoph Soeder/dpa

Der Montag beginnt stark bewölkt, zunächst aber weitgehend niederschlagsfrei. Erst im Laufe des Tages fällt im Südwesten vorübergehend leichter Regen.

Die Temperaturen bleiben weiter mild und erreichen Höchstwerte von 14 bis 17 Grad, im Berliner Raum um die 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Auch in der Nacht zum Dienstag gibt es viele Wolken, im Verlauf vielerorts auch Regen. Die Temperaturen gehen auf elf bis acht Grad zurück.

Am Dienstag zeigt sich in Berlin und Brandenburg zunächst ein ähnliches Bild: Der Tag beginnt stark bewölkt oder bedeckt und regnerisch, erst am Nachmittag und am Abend sind längere trockene Abschnitte zu erwarten.

Die Höchstwerte liegen bei elf bis 14 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger, vorübergehend böig auffrischender Wind aus Südwest bis West.