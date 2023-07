Wetter in Deutschland: Auf die Hitze folgt eine überraschende Abkühlung

Deutschland - Die letzte Juliwoche ist eigentlich meist eine der wärmsten Wochen des Jahres. Vor allem am heutigen Montag wird es heiß - der Dienstag bringt hingegeben eine überraschende Abkühlung. Anfang der Woche kommt es in vielen Teilen Deutschlands zu Regenfällen und örtlich auch zu Unwettern .

Die Sonne dürfte in dieser Woche seltener zu sehen sein, als zuletzt.

Am Montagmorgen zeigten die Thermometer quasi überall im Land Temperaturen von unter 20 Grad an. Doch das wird sich im Laufe des Vormittags schnell ändern.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, werden im Osten und im Süden Temperaturen von bis zu 29 Grad erwartet. Etwas frischer bleibt es im Norden und im Westen. Gebietsweise - unter anderem in Teilen NRWs und im Südwesten Niedersachsens - kann es zu Gewitter und Regenfällen kommen.

Laut Kachelmannwetter bleibt es bewölkt. In Berlin werden 28 Grad erwartet, in München 27 und in Hamburg 23. Besonders "mild" wird es mit 22 Grad in Köln, besonders warm in Dresden, wo die Temperaturen auf über 30 Grad steigen sollen.

Am Dienstag wird es deutlich kühler (18 bis 24 Grad). Deutschlandweite kommt es zu starker Bewölkung und Schauern. Wie der DWD berichtet, darf vor allem die Südhälfte in einigen Gebieten mit teils mehrstündigem, gewittrigem Starkregen rechnen. An der Nordsee gibt es stürmische Böen.

Der Mittwoch bringt für das Wetter in Deutschland wenig Veränderung: Kühle 17 Grad an der Nordsee, 22 Grad in Südbaden. In der Nacht können die Temperaturen sogar deutlich unter die Zehn-Grad-Marke fallen!