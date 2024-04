Wetter in Hamburg: Der Frost ist zurück

Hamburg - Das kalte und unbeständige Wetter hält in Norddeutschland weiter an.

Die Nächte können Frost in Norddeutschland bringen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

An der Ostflanke von Hoch "Quadarius" bei Irland wird großräumig polare Meeresluft nach Hamburg und Schleswig-Holstein geführt, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Daher startet der Donnerstag teilweise mit Eiskratzen. In der Nacht war Bodenfrost bis -2 Grad vorhergesagt. Gebietsweise gibt es am Morgen auch Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter. Auf den Straßen kann es außerdem glatt sein.

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, gibt es bei wechselnder Bewölkung im Tagesverlauf einige Schauer, vereinzelt sind kurze Gewitter darunter. Mit maximal zehn bis 13 Grad wird es kühl.

In der Nacht zum Freitag macht sich Tief "Annina" über der Nordsee bemerkbar. Von Westen her nimmt die Bewölkung zu und Regen zieht auf. Es kühlt sich auf drei bis fünf Grad ab. An der See frischt der Wind deutlich auf.

Am Freitag ist der Himmel meist grau, schauerartig verstärkter Regen zieht durch, der vereinzelt gewittrig durchsetzt sein kann. Die Höchstwerte liegen bei neun bis elf Grad. Der Wind dreht von Südwest auf Nord. In der Nacht lassen die Schauer nach und allmählich lockert die Bewölkung auf.

In Bodennähe kann es Frost geben, sonst bewegen sich die Tiefstwerte zwischen einem und vier Grad.