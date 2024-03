Wetter in Hamburg: Es wird ungewöhnlich mild

In der Nacht zum Dienstag regnet es anfangs noch ein wenig, bis sich die Bewölkung von Südosten her auflockert. Später bildet sich Nebel.

Am heutigen Montag gibt es dichte Wolken, aus denen es zeitweise regnet. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad an der Ostsee und bis zu 13 Grad im Herzogtum Lauenburg.

Mit Regen solltet Ihr jederzeit rechnen. © Marcus Brandt/dpa

Der morgige Dienstag startet in Norddeutschland neblig-trüb. Danach bleibt es stark bewölkt und es gibt etwas Regen. Maximal werden acht Grad an der See und zwölf Grad in Hamburg erreicht. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weitgehend trocken. Es bildet sich Dunst und erneut Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad.

Auch am Mittwoch wird es meist stark bewölkt. Örtlich fallen aus den Wolken ein paar Tropfen. Mit zehn Grad auf Fehmarn und 14 Grad entlang der Elbe wird es weiter überdurchschnittlich mild. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei Werten um acht Grad weitgehend trocken.

Erst am Donnerstag lockert sich die Wolkendecke im Tagesverlauf zunehmend auf. Dazu klettern die Temperaturen auf Spitzenwerte zwischen elf Grad auf Sylt und ungewöhnlichen 17 Grad in Hamburg.

Zum Wochenende steht laut DWD-Trend neuer Regen bei weiterhin sehr milden Temperaturen bevor.