Wetter in Hamburg: Kommt jetzt der Schnee zurück?

Hamburg - Beim Wetter im Norden geht es in den kommenden Tagen auf und ab.

Die Bewölkung verdichtet sich in der Nacht zum Montag und es setzt leichter Regen ein. Nur im Herzogtum-Lauenburg gibt es anfangs noch leichten Frost bis -1 Grad, sonst liegen die Tiefstwerte zwischen 1 und 4.

Es wird überwiegend heiter, nur in der Nordhälfte Schleswig-Holsteins schwenkt eine schwache Wolkenfront durch. Am späten Sonntagnachmittag ziehen im ganzen Norden von der Nordsee dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt trocken.

Hamburg und Schleswig-Holstein befinden sich derzeit am Rand von Hoch "Clemens" mit jahreszeittypischer Kaltluft, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagmorgen mit. Das heißt, es wird winterlich kalt.

Ab Dienstagnacht kann es wieder Schneeschauer im Norden geben. © Bodo Marks/dpa

Am Montag wird es deutlich milder und nass. Es gibt dichte Wolken und Regen bei 8 bis 10 Grad. Im Tagesverlauf gehen die Niederschläge in Schauer und einzelne Gewitter über.

In der Nacht zum Dienstag lockert es vorübergehend auf und es regnet immer weniger. Die Temperatur sinkt auf Werte um 4 Grad. An den Küsten wird es in Böen stürmisch.

Am Dienstag gibt es anfangs hier und da dichtere Wolken und Regenschauer. Tagsüber lockert es aber meist auf und bleibt länger trocken. Die Sonne lässt sich kurz blicken. Temperaturen steigen auf 5 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es wieder winterlicher. Es klart zunächst auf, später kommen von der Ostsee her Wolken und Schauer. Dabei fällt teils Schnee. Die Tiefstwerte im Binnenland bis -2 Grad, an den Küsten um den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch gibt es zeitweise Regen- oder Schneeschauer. Die weißen Flocken bleiben bei maximal um 3 Grad nicht länger liegen. Auch in der Nacht kann es weitere Schneeschauer bei um -2 Grad geben.