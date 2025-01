Wetter in Hamburg: Polarluft bringt Winter zurück

Am Donnerstag strömt auf direktem Wege von Grönland her arktische Polarluft bis nach Norddeutschland. Tagsüber werden maximal 5 Grad erreicht, dazu wechseln sich Sonne und dichtere Wolken mit einzelnen Schauern, teils mit Schnee vermischt, ab.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, greift in der Nacht zum Donnerstag die Kaltfront des Tiefs auf Deutschland über. Der Wind dreht auf Nordwest und es wird merklich kälter in Hamburg und Schleswig-Holstein . Der Winter kommt zurück.

Sicher ist: Es wird immer wieder Schauer oder Schneeschauer im Norden geben. © Marcus Brandt/dpa

Der Wind frischt am Freitag wieder auf und erreicht an den Küsten in Böen Sturmstärke. Am Himmel zieht teils dichte Bewölkung durch, die Schneeschauer bringt. Auch kurze Graupelgewitter sind möglich.

Dazu steigen die Temperaturen auf höchstens 2 bis 4 Grad. Nachts sind weitere Schneeschauer möglich. Vor allem an der Küste können ein paar Zentimeter Neuschnee fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und 1 Grad. Der Wind schwächt sich wieder deutlich ab.

Das winterliche Wetter hält auch am Samstag an. Höchstens werden 1 bis 3 Grad erreicht. Bei starker Bewölkung gibt es einzelne Regen- oder Schneeschauer. In der Nacht zum Sonntag regnet oder schneit es örtlich etwas bei Tiefstwerten zwischen -2 und 1 Grad.

Vorerst sieht es nicht danach aus, dass sich eine geschlossene Schneedecke bilden kann, die länger liegen bleibt. Vermutlich steigen die Temperaturen am Sonntag wieder etwas an, bevor sie zum Dienstag wieder sinken und um den Gefrierpunkt schwanken.