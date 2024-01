Wetter in Hamburg: Schnee, Sturm und Verwehungen

In der Nacht ist es im Südteil Schleswig-Holstein aufgelockert, im Nordteil dagegen stark bewölkt. Hier kann es schneien. Der Wind nimmt im Binnenland und an der Ostsee zu. Dadurch kann es zu Schneeverwehungen kommen.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Dienstag zwar bei null bis zwei Grad, bis zum Mittag kann es verbreitet aber Frost um -6 Grad geben. An der Nordseeküste weht der Wind etwas doller, dort sind stürmische Böen möglich.

Am Dienstag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Von der Nordsee ziehen Schneeschauer südostwärts. Bis zum Vormittag können Mengen zwischen einem bis drei Zentimeter zusammenkommen. Ab Dienstagnachmittag bis Dienstagabend setzen erneut von der Nordsee ostwärts ziehende Schneeschauer ein. Es fallen ein bis drei Zentimeter, teils auch bis sechs Zentimeter Schnee, heißt es in Warnungen des DWD.

Bereits am Montag gab es Schneegestöber in Hamburg. © Oliver Wunder/TAG24

Am Mittwoch gibt es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals leichten bis mäßigen Schneefall mit Neuschneemengen von einem bis fünf Zentimeter. Im Südostteil beginnt der Tag freundlich. Die Temperaturen liegen um null Grad. An den Küsten toben anfangs weiter Sturmböen, die langsam abflauen.

In der Nacht zum Donnerstag gibt es an der See vereinzelt Schneeschauer. Von Norden her lösen sich die Wolken auf und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen -1 und -6 Grad.

Der Donnerstag beginnt freundlich. Dann ziehen von der Nordsee neue Schneeschauer auf. Im Südostteil Schleswig-Holsteins und in Hamburg fällt aber kaum eine Flocke. Die Höchstwerte liegen um zwei Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken und weitere, teils kräftige Schneeschauer folgen. Die Tiefstwerte liegen um -3 Grad.

Am Freitag ziehen die Temperaturen ganz langsam an. Die Höchstwerte liegen zwischen dem Gefrierpunkt und zwei Grad. Bei Wolken fallen an den Küsten Schneeschauer, örtlich sind kurze Gewitter möglich. Sonst ist es nur grau.

Danach deutet sich ein weiterer Temperaturanstieg an. Zum Start der neuen Woche dürfte es Werte um fünf Grad und Regen geben.