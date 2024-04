Wetter in Hamburg: So geht es nach dem Temperatursturz weiter

Hamburg - Das für Anfang April absurd warme Wetter in Norddeutschland pausiert vorerst.

In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich die Wolken und es regnet. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen fünf und neun Grad.

Am Mittwoch ist es am Vormittag stark bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Zum Nachmittag hin nehmen sie ab und die Bewölkung lockert sich auf. Es wird höchstens elf bis 15 Grad kühler als zuvor. An der Nordseeküste gibt es anfangs Sturmböen, die im Tagesverlauf abflauen.

Damit gerät die maritime Polarluft vorübergehend unter Hochdruckeinfluss. In der Nacht zum Donnerstag erreicht die Warmfront von Tief "Wilhelmine" über dem Nordostatlantik die Region.

Nachdem Tief "Vanessa" ordentlich Abkühlung gebracht hat, macht sich am Mittwoch langsam Zwischenhochkeil "Peter" in Hamburg und Schleswig-Holstein bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Temperaturen locken nach draußen, aber schafft es die Sonne durch die Wolken hindurchzuscheinen? © Georg Wendt/dpa

Am Donnerstag ziehen von Nordwest nach Südost dichte Wolken durch, aus denen es regnet. Am Nachmittag lockert es sich auf und der Regen hört auf.

Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Küste und 16 Grad an der Elbe. In der Nacht zum Freitag ist es bei Tiefstwerten von sieben bis neun Grad bewölkt oder trüb, aber trocken.

Am Freitag gibt es wieder dichte Wolken und etwas Regen. Dazu wird es mit 15 Grad an der Westküste und 18 Grad in Hamburg wieder recht mild.

Und am Wochenende? Am Samstag gibt es erneut Wolken und es regnet etwas. In der Hansestadt werden 20 Grad erreicht, sonst um 15.