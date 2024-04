Wetter in Hamburg: Stundenlanger Dauerregen

Der Ostermontag beginnt stark bewölkt. Gegen Vormittag zieht von der Elbe her teils kräftiger Regen auf. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln und an der Ostseeküste bei acht bis zehn Grad, sonst erreicht das Thermometer zehn bis 13 Grad.

Bislang gab es nur wenige freundliche Frühlingstage im Norden. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Dienstag lässt der Regen am Vormittag von der Elbe her nach. Die Bewölkung lockert auf, doch entlang der Elbe gibt es noch einzelne Schauer. Maximal werden zwölf bis 14 Grad erreicht, auf den Inseln und an der Grenze um zehn Grad. In der Nacht zum Mittwoch gibt es etwas Regen, erst in den Frühstunden klart es teils auf. Es kühlt sich auf fünf bis sieben Grad ab, bei klarem Himmel geht es sogar bis auf den Gefrierpunkt runter.

Der Mittwoch beginnt freundlich, dann zieht es sich wieder zu und regnet. Ganz im Norden gibt es dazu maximal sieben Grad, in Hamburg rechnet der DWD mit bis zwölf Grad. Der Regen hält sich in der Nacht zum Donnerstag erst, lässt später von Südwesten nach. Tiefstwerte: vier bis acht Grad.

Am Donnerstag zieht Regen durch. Höchstwerte: elf bis 15 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bewölkt, bis neuer Regen einsetzt. Es kühlt sich auf sieben bis neun Grad ab.

Auch das Wochenende dürfte nass werden. Allerdings geht der DWD davon aus, dass am Samstag um 20 Grad in Hamburg erreicht werden können.