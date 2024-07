Wetter in Hamburg: Temperaturen gehen auf und ab

Der Sommer in Hamburg war bislang sehr unbeständig. © Markus Scholz/dpa

In der Nacht hat die Kaltfront Tiefs "Geli" über der Nordsee Hamburg und Schleswig-Holstein erreicht. Das bringt wechselhaftes Wetter mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Der Dienstag wird wechselnd bis stark bewölkt. Schauer treten auf. Ab dem Morgen gibt es von Südwesten her einzelne kurze Gewitter. Sie können Starkregen bis 20 Liter in einer Stunde, stürmische Böen um 65 Stundenkilometer und Hagel mit sich bringen.

Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 21 Grad an der See und bis 25 Grad an der Elbe. In Nordfriesland treten ab dem Mittag Windböen um 55 km/h auf, sonst weht der Wind mäßig bis frisch. In der Nacht gibt es noch einzelne Schauer bei Tiefstwerten um 15 Grad.

Am Mittwoch erwartet euch ein Mix aus Sonne und Wolken mit kurzen Schauern. Die Thermometer zeigen maximal 20 Grad an den Küsten und bis zu 22 Grad in Hamburg an. Der Wind schwächt sich merklich ab. In der Nacht zum Donnerstag nur lockere Bewölkung, teils klart es auf.

Örtlich können sich Nebelfelder bilden. Es kühl sich auf Werte um 15 Grad an der See und 11 Grad im Binnenland ab.