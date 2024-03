Wetter in Hamburg: Über 20 Grad und Saharastaub am Karsamstag

Hamburg - Ist denn schon Sommer? Am Karsamstag werden in Hamburg ungewöhnliche milde Temperaturen erwartet .

In der Nacht zum Sonntag bleibt es wolkig und es klart selten auf. An der Nordsee halten sich einzelne Schauer und Gewitter. Die Tiefstwerte liegen um 7 Grad.

Am Samstagvormittag hält sich im Norden vielerorts noch starke Bewölkung mit etwas Regen. Vereinzelt sind Gewitter dabei. Von der Elbe her lockert es auf und es wird freundlicher. Ab dem Nachmittag gibt es erneut einzelne Schauer oder Gewitter, bei denen stürmische Böen auftreten können. Maximal werden es zwölf Grad auf Helgoland und 15 Grad in Flensburg. Sommerlich wird es dagegen mit um 21 Grad an der Elbe.

Die milden Temperaturen laden zum Osterspaziergang am Hamburger Hafen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Ostersonntag wird es zwar mild, aber nicht ganz so warm. Die Meteorologen erwarten um elf Grad auf den Inseln, 13 Grad in Husum und 15 Grad in Hamburg. Dazu ist es stark bewölkt, aber meist trocken. An der Westküste fällt etwas Regen.

In der Nacht zum Montag bleibt es trotz Bewölkung größtenteils trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen vier und sieben Grad.

Am Ostermontag zieht gegen Mittag von der Elbe her neuer Regen auf. Am Nachmittag sind auch Gewitter dabei und es regnet stärker. Die Höchstwerte: elf Grad auf Sylt und bis 15 Grad in Lauenburg.

In der Nacht zum Dienstag regnet es bei Tiefstwerten um sechs Grad. Der Wind frischt später auf und weht stark mit teils stürmischen Böen aus Nordwest.