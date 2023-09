11.09.2023 13:41 Wetter zum Wochenstart: So lange bleibt es in Bayern noch hochsommerlich

Das Wetter in München und Bayern zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Doch wie lange hält diese Phase noch an? So sieht die Wettervorhersage des DWD aus.

Von Jan Höfling

München - Das Wetter in München und Bayern zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Doch wie lange hält diese Phase noch an? Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte man den Wochenanfang wohl besser genießen. Der Wochenanfang hat es wettertechnisch im Freistaat Bayern nochmals in sich - dann ändert sich das Bild jedoch. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de Jede Menge Sonnenstunden, nur ein paar lockere Quellwolken und Temperaturen von bis zu 32 Grad: Der Wochenstart am heutigen Montag präsentiert sich im Freistaat erneut geradezu hochsommerlich. Ein schwacher bis mäßiger Wind, der zumeist aus westlichen Richtungen kommt, rundet das Bild ab. Auch der Dienstag hat es in sich. Bis auf vereinzelte Wolkenfelder und Quellwolken dürfen sich die Menschen in Bayern wie am Vortag über viel Sonne freuen. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind werden Höchstwerte von 26 bis 31 Grad erreicht. Wetter Deutschland Sommer zu Ende: Jetzt kündigen sich Gewitter, Regen und Nebel an! Ab dem späten Nachmittag muss dann in den westlichen Regionen sowie auch in der Nähe der Alpen allerdings mit einem stets ansteigenden Schauer- und Gewitterrisiko gerechnet werden. Wettervorhersage für Bayern: Ab dem kommenden Mittwoch geht es im Freistaat wieder bergab Es ist eine Entwicklung, die sich fortsetzt - und eine deutliche Abkühlung mit sich bringt. Bei vielerorts bewölktem Himmel kommt es laut den Meteorologen am Mittwoch wiederholt zu schauerartig verstärktem Regen sowie einzelnen Gewittern. Mit 19 bis 24 Grad ist es nicht mehr so warm, wie an den Vortagen. Es weht ein teils auffrischender Wind aus West.

