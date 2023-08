Wetter in NRW wird wechselhaft und warm: Gewitter, Sonne und Starkregen

Köln - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt wechselhaft: Es kündigen sich neue Gewitter an - gebietsweise besteht zudem Unwettergefahr durch heftigen Starkregen.

Ab Donnerstagmittag ist der Griff zum Regenschirm in NRW wieder unverzichtbar. © Oliver Berg/dpa

Am Donnerstag müssen die Menschen in NRW sich auf einen trüben Start in den Tag einstellen: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Vormittag stark bewölkt, während es im Tagesverlauf nur vereinzelt zu Auflockerungen kommt.



Ab dem Mittag machen sich dann in der Südosthälfte des Landes die ersten Schauer und Gewitter breit. Am Nachmittag und Abend besteht zudem vereinzelt Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und starke bis stürmische Böen, wie die Wetter-Experten informierten.

Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad im Rheinland, in Hochlagen ist bei 20 Grad Schluss. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Freitag gibt es dann einen kleinen Lichtblick: Zum Start ins Wochenende wird es heiter, bis zum Abend sogar verbreitet sonnig! Der DWD rechnet nur vereinzelt mit Schauern, vielerorts soll es trocken bleiben. Das Thermometer klettert dabei auf sommerliche 27 bis 29 Grad, in Hochlagen immerhin auf bis zu 24 Grad.