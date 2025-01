24.01.2025 07:30 845 Plötzlich Frühling in Sachsen? Zweistellige Temperaturen am Wochenende

Am Wochenende klettert das Thermometer in Sachsen in den zweistelligen Bereich.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Wochenende klettert das Thermometer in Sachsen in den zweistelligen Bereich. Auf die Sachsen kommt ein wechselhaftes Wochenende zu. © Thomas Warnack/dpa Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Freitag besonders im Bergland noch frostig und ungemütlich. Im Tagesverlauf wartet dann ein Mix aus Sonne und Wolken auf die Menschen im Freistaat, wobei mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8 Grad zu rechnen ist. Am Samstag steigen die Werte dann noch weiter auf bis zu 13 Grad. Begleitet wird die plötzliche Milde von vielen Wolken und örtlichem Regen.

Die Kombination aus Wolken und Schauern setzt sich auch am Sonntag weiter fort - die Temperaturen sinken allerdings drastisch, sodass nur noch mit 5 bis 7 Grad zu rechnen ist. Vorsicht ist das ganze Wochenende lang auf dem Fichtelberg geboten, für den teils starke Sturmböen prognostiziert werden. Es wird ungewöhnlich warm in Sachsen. © screenshot wetteronline.de Am Montag steigt das Quecksilber dann zwar wieder auf bis zu 10 Grad, dafür ziehen aber dichtere Wolken über Sachsen auf, die jede Menge Regen mitbringen. Die Sturmböen im Bergland halten sich unterdessen hartnäckig.

