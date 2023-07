Thüringen-Wetter: Kräftige Gewitter und krasser Temperatur-Absturz!

Erfurt - Das Wetter in Thüringen bleibt unbeständig. Auch zum Wochenstart meldet sich der strahlend blaue Himmel vorerst nicht zurück. Stattdessen drohen in Thüringen teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Laufe der Woche wird es für diese Jahreszeit durchaus frisch.

Örtlich können sich am Montag in Thüringen teils kräftige Gewitter bilden. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, kann es am ersten Tag der Woche im Freistaat örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. Letztere können den Angaben nach teils kräftig mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel ausfallen.

Im Zeitraum ab dem frühen Nachmittag bis eingangs der Nacht können laut DWD örtlich Gewitter auftreten. Lokal eng begrenzt sind Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h und Starkregen bis 20 l/qm in kurzer Zeit nicht auszuschließen. Die Temperaturen erreichen maximal 23 bis 26, im Bergland 17 bis 22 Grad.

Auch die kommenden Tage sehen den Prognosen des Wetterdienstes nach nicht wesentlich besser aus. Demnach muss wohl immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Mehr noch: Die Temperaturen rauschen förmlich in den Sommer-Keller. So prognostizierte der DWD für das Bergfest am Mittwoch für Thüringen Höchstwerte zwischen 17 und 20, im Bergland sogar nur zwischen 12 und 15 Grad.