Wetter kann sich in Berlin und Brandenburg nicht entscheiden

Berlin/Potsdam - Auch am Mittwoch gibt sich der Wettergott in Berlin und Brandenburg unbeständig. Von heiteren Abschnitten bis hin zu Gewittern ist alles dabei.

Dunkle Wolken und blauer Himmel über einem Sonnenblumenfeld: In Berlin und Brandenburg schwankt das Wetter zwischen den Extremen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Tag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) recht freundlich mit lockerer Bewölkung, dabei bleibt es zunächst trocken.

Am Nachmittag zieht es sich zunehmend zu, von Westen her gibt es zeitweise Regen, der am Abend über Oder und Neiße zieht.

Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind.

Auch in der Nacht zum Donnerstag liegen viele Wolken über Berlin und Brandenburg. Von Sachsen-Anhalt her ziehen Schauer und Gewitter, vereinzelt mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in den Nordwesten Brandenburg, die im Laufe der Nacht abgeschwächt auch die Uckermark oder Vorpommern erreichen.

Im Berliner Raum sind dafür nur Regenschauer zu erwarten, südlich davon bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 17 und 15 Grad.