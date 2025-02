Schnee im Anmarsch? So wird das Wetter jetzt im Norden

Hamburg - Das Wetter im Norden wird in den kommenden Tagen winterlich.

Das Wetter in Hamburg bleibt grau. © Marcus Brandt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt dank Hoch "Elvira" langsam eine ruhigere Lage ein. Nach einem trüben Start gibt es am Mittwoch von der Nordsee her einige Auflockerungen mit etwas Sonne. Die Temperaturen klettern auf 7 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es meist wolkig. Zum Teil gibt es nur geringe Bewölkung. Es bleibt aber überall trocken. Im Binnenland von Schleswig-Holstein kühlt es sich auf Werte um -1 Grad ab, vereinzelt kann es glatt werden. An den Küsten bleibt es mit 1 bis 3 Grad frostfrei. Der Wind dreht aus West auf Nord und bringt Kaltluft mit sich.

Am Donnerstag lockert sich die Bewölkung zeitweilig auf. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 7 Grad. Auch in der Nacht bleibt es wolkig bei Tiefstwerten zwischen -1 und 1 Grad.

Sonne ist ebenso am Freitag Mangelware. Aus den Wolken setzen von der Ostsee her leichte Schneeschauer ein. Maximal werden 4 Grad erreicht. In der Nacht schneit es weiter. Die Luft kühlt sich auf -2 bis 1 Grad ab.