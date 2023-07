Wetter spielt verrückt: Sturmböen mitten im Sommer!

Deutschland - Der Bilderbuch-Sommer verharrt weiter im Pause-Modus: Das Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft. Das bekommen vor allem Urlauber an den Küsten zu spüren. Dort wird es für die Jahreszeit ungewöhnlich stürmisch.

Vor allem an der Nordsee wird es stürmisch. (Symbolbild) © Volker Bartels/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bestimmt das Tiefdruckgebiet "Otto" derzeit das Geschehen in der Atmosphäre. Am Samstagnachmittag breiten sich Wolken und leichter Regen im Nordwesten ostwärts aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Freundlicher bleibt es von der Lausitz bis zu den Alpen. Bis zum Abend ist es dort heiter bis wolkig mit sonnigen Abschnitten und trocken, dazu steigt die Temperatur auf bis zu 26 Grad.

An der Nordsee und in exponierten Lagen der westlichen und zentralen Mittelgebirge rechnet der DWD mit steifen, vereinzelt stürmischen Böen. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen bis 85 km/h möglich.

In der Nacht greift der leichte Regen auf den Südosten über. Von Nordwesten her lässt er langsam nach und im Westen und Südwesten lockert die Bewölkung auf. An der Küste gibt es vermehrt Schauer, kurze Gewitter werden nicht ausgeschlossen. Ab der zweiten Nachthälfte frischt der Wind wieder auf – auch an der Ostsee. Die Temperaturen sinken auf 16 bis zehn Grad.

Am Sonntag wird es weiten Landesteilen windig bis stürmisch. Der Tag wird "bei einigen eher herbstliche Gefühle hervorrufen", schreibt der DWD auf Twitter. In der Norddeutschen Tiefebene werden steife Böen um 55 km/h erwartet, an der Nordfriesischen Küsten auch Sturmböen. Der DWD warnt vor möglichen Gefahren, so könnten Äste herabstürzen.