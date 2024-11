21.11.2024 11:33 Wetterdienst in Bayern warnt: Schneefall sorgt für Gefahr für Leib und Leben!

Nachdem es in den zurückliegenden Tagen zu leichten Schneefällen gekommen ist, verschärft sich die Wetterlage in Teilen Bayerns am heutigen Donnerstag merklich.

Von Jan Höfling

München - Nachdem es in den zurückliegenden Tagen bereits zu leichten Schneefällen gekommen ist, verschärft sich die Wetterlage in einigen Teilen Bayerns am heutigen Donnerstag drastisch - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt! In einigen Teilen von Bayern wird am heutigen Donnerstag und auch am morgigen Freitag mit heftigen Schneefällen gerechnet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Aufgrund von starken Schneefällen gilt sowohl für das Allgäu als auch für mehrere Bezirke in Oberbayern ab 16 Uhr eine entsprechende Unwetterwarnung. Gültig ist diese bis zum Freitagmorgen um 8 Uhr. Gewarnt wird seitens der Wetterexperten dabei vor Schneemengen zwischen 15 und 25 Zentimetern. Durch Glätte, blockierte Straßen und Wege sowie eingeschränkte Sicht könne eine Gefahr für Leib und Leben entstehen. Der Aufenthalt im Freien und Fahren sollten laut Wetterdienst vermieden, das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden. Wetter Deutschland Wintereinbruch in ganz Hessen: Schneechaos mit Straßenglätte vorhergesagt Ist eine Fahrt unumgänglich, sollten Autofahrer zur Sicherheit im Falle einer Sperrung oder Schließung möglichst Decken und warme Getränke mitführen. Außerdem empfiehlt es sich, das Auto vollzutanken. Für den Raum München ist demnach mit Schneemengen von zehn bis 15 Zentimetern zu rechnen. Auch hier wird vor Glätte, eingeschränkter Sicht und Verkehrsstörungen gewarnt. Der Zeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 6 Uhr. Danach sollen die Schneefälle den Meteorologen zufolge im Laufe des Vormittags bis zum Mittag hin zwar zunächst auch in den Alpen abklingen, am Abend sei von Nordwesten her aber wieder mit Schneeschauern zu rechnen. Am Samstag könne es im Osten des Freistaats letzte Schneeschauer geben, dann seien lange sonnige Abschnitte möglich.

