Wetterdienst zieht Bilanz: Seit 27 Jahren war jeder Sommer in Deutschland zu warm

In diesem Sommer kletterten die Thermometer in deutschen Haushalten oftmals Richtung 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

"Seit nun 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen", kommentiert Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die aktuelle Sommerbilanz des nationalen Wetterdienstes. "Wieder können wir den Klimawandel live erleben."

Einem außerordentlich sonnenverwöhnten Juni folgte ein Juli mit extremen Hitzepeaks und ein frühherbstlicher Auftakt im August. Begleitet wurde der Witterungsverlauf von zunehmenden Niederschlägen und einer leicht überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer.

Das Temperaturmittel lag im Sommer 2023 mit 18,6 Grad um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode.

Der bundesweit tiefste Temperaturwert wurde am 3. Juni im sächsischen Sohland an der Spree gemessen: -0,7 Grad zeigte dort das Thermometer. Am wärmsten wurde es dagegen im Freistaat Bayern: in Möhrendorf-Kleinseebach mussten die Einwohner am 15. Juli mit 38,8 Grad klarkommen.