Wetterumschwung in Bayern: Schnee und Eiseskälte erwartet

Der Winter kehrt mit Schnee und eisiger Kälte nach Bayern zurück.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) fallen die Temperaturen im Freistaat am Wochenende ab.

In den Alpen kann dann bis Montag wieder ein halber Meter Neuschnee fallen. In München sollen es immerhin zehn bis 20 Zentimeter Schnee werden.

Am Dreikönigstag werden maximal sechs Grad Höchsttemperatur erwartet, am Sonntag zeigt das Quecksilber dann nur noch zwischen minus drei und plus drei Grad an.

Auch im höheren Flachland südlich der Donau soll am Sonntag wieder Schnee fallen. Durch Schneematsch kann es auf Bayerns Straßen glatt werden, warnt der Wetterdienst.

Zum Start der neuen Woche lassen die Schneefälle dann nach - doch es bleibt eisig kalt: Die Höchstwerte liegen zwischen minus acht Grad in Hochfranken und minus zwei Grad an der unteren Donau.