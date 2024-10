Dichter Nebel und bald Frost: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Der Herbst zeigt sich am heutigen Mittwoch sowie an den kommenden Tagen in Frankfurt und Hessen von seiner grauen Seite. Es muss mit teils dichtem Neben gerechnet werden.

Insbesondere Autofahrer in Hessen müssen sich auf teils dichten Nebel einstellen. © Montage: 123RF/birkay007, Screenshot/Wetteronline.de

Der Mittwoch begann bereits mit gebietsweisem Nebel, der laut Deutschen Wetterdienst (DWD) teilweise nur eine Sicht von weniger als 150 Metern erlaubte.

Diese "Nebel- und Hochnebelfelder" in Hessen sollen sich laut den Meteorologen auch den Tag über teilweise halten.

Im Süden des Bundeslandes werden aber "stellenweise Auflockerungen mit etwas Sonne" erwartet. In Nordhessen hingegen müsse vereinzelt mit "etwas Sprühregen" gerechnet werden.

Die Temperaturen sollen am Mittwoch auf 14 bis 16 Grad in der Spitze steigen, es bleibt also zunächst mild für die Jahreszeit.

In der Nacht zu Donnerstag werde dann eine starke Bewölkung aufziehen. Auch werden "ausbreitende Nebel- und Hochnebelfelder" erwartet. Die Temperaturen sollen laut der Vorhersage der DWD-Experten auf 8 bis 5 Grad fallen.

Dieser Trend setze sich auch am Donnerstag, Freitag und Samstag fort, hieß es weiter: Mitunter zäher Nebel und vereinzelt etwas Sprühregen sollen das Wetter in Frankfurt und Hessen bestimmen.

Dabei sollen die Temperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes langsam zurückgehen. Am Donnerstag werden 12 bis 15 Grad in der Spitze erwartet, am Freitag sind es 12 bis 14 Grad und am Samstag nur noch 10 bis 13 Grad.