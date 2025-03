Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen dreht auf: Bald wird es wärmer

Frankfurt am Main - Das aktuell eher kühle Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen hat bald ein Ende: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält für die kommenden Tage bis zu 17 Grad für möglich!

In den kommenden Nächten muss in Hessen mit Frost gerechnet werden: In der Nacht zu Dienstag werden Tiefstwerte von minus 2 bis minus 7 Grad erwartet, in der Nacht zu Mittwoch minus 2 bis minus 8 Grad.

Doch auch diese Tendenz dreht sich ab der Mitte der Woche: Für die Nacht zu Donnerstag rechnen die Meteorologen mit Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3 Grad, in der Nacht zu Freitag plus 6 bis plus 2 Grad.