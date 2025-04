Fast 30 Grad in Berlin: Der April macht, was er will

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bei Tiefstwerten von 14 bis 11 Grad gering bewölkt und niederschlagsfrei. In der Prignitz ist jedoch starke Bewölkung mit Schauern und sogar Gewitter möglich.

Grund für diese Schönwetterlage in der Hauptstadtregion ist ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa, an dessen Vorderseite sehr milde und feuchte Luft von Süden herangeführt wird.

Denn am Donnerstag können in der Spree-Metropole bis zu 29 Grad Celsius erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Gründonnerstag schlägt der Frühsommer dann so richtig zu, besonders in Berlin und im Osten Brandenburgs - hier liegen die Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In den westlichen Landesteilen bleibt es hingegen wolkig bei Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad.