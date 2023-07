Schirm mitnehmen! Schauer-Wetter in Frankfurt und ganz Hessen

Offenbach am Main - Das Wetter in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel wird wechselhaft: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den heutigen Donnerstag Schauer voraus, sogar Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen.

Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Donnerstag in Hessen Spitzentemperaturen von 22 bis 25 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 22 bis 27 Grad. © Montage: 123RF/artsvetlana, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag werde wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, lautet die Prognose der DWD-Meteorologen in Offenbach am Main für Hessen. "Nachmittags vereinzelt geringe Gewitterneigung", fügte ein Sprecher hinzu.

Es soll aber auch an vielen Orten des Bundeslandes trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 Grad im Norden und bis zu 27 Grad im Süden von Hessen. Es wird ein schwacher, gelegentlich mäßiger Wind aus West bis Nordwest erwartet.

Der morgige Freitag bringt eine vergleichbare Wetter-Lage in Frankfurt und ganz Hessen mit sich.

Bei wechselnder Bewölkung rechnet der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit Regen, der aber in Richtung Osten abziehen soll. "Im Tagesverlauf vor allem in der Nordhälfte vereinzelte Schauer", heißt es weiter in der DWD-Prognose für den Freitag in Hessen.

Die Spitzentemperaturen gehen demnach im Norden des Bundeslandes nicht über 21 Grad hinaus, im Südhessen sind bis zu 26 Grad möglich.