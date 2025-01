Bis zu 14 Grad! So wird das Wetter in Bayern zum Start in die Woche

München - Gebietsweise Frost und Glätte, dazu lokal auch dichter Nebel: Der Start in den Montag sorgt beim Blick auf das Wetter nicht gerade für gute Laune - der Tagesverlauf in einigen Teilen von Bayern anschließend allerdings schon.

Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Start in die Woche größtenteils recht mild - bis zu 14 Grad sind möglich!

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen vor allem am Untermain die Höchstwerte im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich an. Stolze 14 Grad sind den Experten zufolge drin!

Im restlichen Freistaat wird es nicht ganz so warm, die Temperaturen pendeln sich zwischen 5 und sehr milden 10 Grad ein. Im Umfeld der Donau fällt die Montagsprognose mit nur 3 Grad am kühlsten aus.

Bei einem lediglich schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen, der in Franken zeitweise aber stark böig ausfällt, kann sich die Sonne in Ober- und Niederbayern am längsten behaupten.

Ansonsten bleibt es zum Start in die Woche wechselnd bis stark bewölkt, in Franken muss zudem mit etwas Regen gerechnet werden.