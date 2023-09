Endlich passendes Wiesn-Wetter? So werden in Bayern die nächsten Tage

München - Der Start in die Woche hätte durchaus freundlicher ausfallen können. Vor allem mit Blick auf einen Besuch des Oktoberfests dürfte das derzeitige Wetter nicht sonderlich für Vorfreude sorgen. Immerhin: Besserung ist in Sicht.

Das Wetter in München und ganz Bayern bessert sich in den kommenden Tagen zumindest etwas. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot wetteronline.de

Denn wie der Blick auf die kommenden Tage durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt, erwartet die Menschen in Bayern nach einem regnerischen Montag am morgigen Dienstag bei angenehmen 19 bis 23 Grad ein Wechsel aus Sonne und Wolken.

Ein mäßiger bis frischer Westwind rundet das Bild ab - und dieses bessert sich am Mittwoch weiter.

Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, hat im Freistaat nämlich die Sonne die Oberhand.

Zwar kommen im Verlauf des Tages lockere, an den nördlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen auch kompaktere Quellwolken dazu. Es bleibt allerdings laut den Meteorologen "wahrscheinlich trocken".

All das spiegelt sich entsprechend auch in den Höchsttemperaturen wider. Diese liegen demnach zwischen 22 Grad im Hofer Land sowie im höheren Alpenvorland und sogar bis zu stolzen 26 Grad in Mainfranken. Dazu weht lediglich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd. Es geht doch!