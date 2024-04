Frust in Bayern: So mies wird das Wetter in den nächsten Tagen

An den Temperaturen ändert sich bei einem mäßigen, zeitweise auffrischenden Wind aus Nordwest bis Nord derweil nichts. Wieder wird mit maximal vier Grad im Oberallgäu gerechnet, am wärmsten wird es noch am Untermain mit immerhin elf Grad.

Angesichts der unbeständigen Witterung passen die Höchstwerte wie die Faust aufs Auge. Im Oberallgäu liegen jene bei vier Grad (!), maximal sind in Bayern sechs bis elf Grad möglich. Es weht ein in Böen im Süden und bei Schauern oder Gewittern starker bis mitunter stürmischer Wind aus West bis Nordwest.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist am heutigen Mittwoch über den gesamten Tag hinweg mit vielen Wolken, Regen, Schauern und Schneefall zu rechnen. In der zweiten Tageshälfte gesellen sich zu dem tristen Wetter auch noch einzelne Gewitter.

Ein kurzer Blick aus dem Fenster am Morgen dürfte bei so manchen erst einmal für festes Augenreiben gesorgt haben. Es schneit im Freistaat und das zum Teil sogar bis ins Flachland. Dazu wird es sehr kühl!

In der Nacht ziehen sich die Schauer zurück, die Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler. Nach einem wolkigen Start, der trocken ausfällt, breitet sich am Freitag im Tagesverlauf von Nordwesten einmal mehr Regen aus. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis zehn Grad. Es weht ein auffrischender, in Böen teils starker bis stürmischer Südwestwind in Bayern.