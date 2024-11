26.11.2024 05:45 Regenschirm als Pflicht? So wird das Wetter in Bayern bis zum Donnerstag

Der Wochenstart war gar nicht so schlecht, doch wie sieht das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen aus?

Von Jan Höfling

München - Der Wochenstart war gar nicht so schlecht, doch wie sieht das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen aus? Das Wetter in München und Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen eher von seiner durchwachsenen Seite. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der Dienstag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit nach Südosten hin abziehendem Regen. An den Alpen kann es den Meteorologen zufolge jedoch bis zum Mittag gebietsweise nass werden. Anschließend ist mit wechselnder Bewölkung und speziell in Franken einzelnen Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte pendeln sich bei schwachem bis mäßigem Südwestwind, der in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge in Böen teils auch frischer ausfallen kann, zwischen sieben und elf Grad ein. Am Mittwoch trübt Nebel zunächst zwar das Bild, nachdem sich dieser aufgelöst hat, zeigt sich aber am Himmel über dem Freistaat häufig die Sonne. Sonderlich lange hält die Freude jedoch nicht an. Im Verlauf des Tages ziehen vielerorts dichtere Wolken auf, ab dem Nachmittag fällt in Unterfranken und an den Alpen Regen. Das Quecksilber steigt auf fünf bis neun Grad. Es weht ein schwacher, zum Abend hin auffrischender Südwind. Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter am Donnerstag Während das Wochenende seine Schatten bereits vorauswirft, sorgt das Wetter am Donnerstag sicherlich für weniger Freude. Dieser präsentiert sich nämlich ganztags bedeckt und regnerisch. Lediglich südlich der Schwäbischen Alb darf sich über kurze sonnige Abschnitte gefreut werden. Auch die Tageshöchstwerte fügen sich mit sechs bis neun Grad entsprechend nahtlos ein. Es weht ein starker Westwind mit teils stürmischen Böen. Achtung: In exponierten Lagen sind Sturmböen möglich!

