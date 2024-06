11.06.2024 05:45 Geht es endlich bergauf? So wird das Wetter in Bayern heute und die nächsten Tage

Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich etwas. Doch wie fällt eigentlich das Wetter in München und dem Freistaat am Dienstag und an den kommenden Tagen aus?

Von Jan Höfling

München - Die Hochwasserlage in Bayern spitzt sich nicht noch weiter zu, für viele Landesteile gibt es Entwarnung. Doch wie fällt eigentlich das Wetter in München und dem Freistaat am heutigen Dienstag und an den kommenden Tagen aus? Das Wetter in München und Bayern zeigt sich auch weiterhin nicht gerade von seiner schönsten Seite. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de So viel sei direkt vorweg verraten: Sommerlich wird es nicht - ganz im Gegenteil. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen die Menschen in Bayern nur mit kühlen zwölf bis 18 Grad rechnen. Wolken dominieren das Bild, die Sonne ist selten zu sehen. Während in der Nähe der Alpen tagsüber häufig leichter Regen fällt, bleibt es im Rest des Freistaats zumindest trocken. Ein zumeist mäßiger Wind aus West bis Nord, der in Teilen von Oberfranken aber auch stark böig ausfallen kann, rundet das Bild ab. Der Mittwoch knüpft anschließend fast nahtlos an.

Wetter Deutschland Dürfen wir uns weiter über Sonne freuen? So wird das NRW-Wetter zum Wochenstart Den Meteorologen zufolge wird es im Tagesverlauf vor allem im Südosten sowie an den Alpen einmal mehr regnerisch, auch sonst sind an einem eher schwach windigen Tag vereinzelte Schauer möglich. Sonnenstrahlen bleiben bei elf bis 19 Grad weiter eine Seltenheit. Bedeutet: Regenschirme dürften sich im Süden Bayerns auch weiterhin (leider) als sehr nützlich erweisen. © Peter Kneffel/dpa Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter am Donnerstag Während sich am Donnerstag der Blick bereits langsam in Richtung Wochenende richtet und die Laune dadurch bei vielen von Haus aus leicht angehoben wird, geht es auch beim Wetter etwas bergauf. Die Höchstwerte steigen auf dann 15 bis 21 Grad. Laut der Prognose der Wetterexperten ist im Tagesverlauf am Himmel lediglich mit lockeren Quellwolken zu rechnen, außer - wie sollte es anders sein - in der Nähe der Alpen. Dort kann es am Nachmittag zu Schauern kommen. Es weht ein meist schwacher bis maximal mäßiger Wind aus vorwiegend westlicher, in Alpennähe aus nordöstlicher Richtung.

Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de