Sonnig und mild: So wird das Wetter am Feiertag in Bayern

München - In Bayern kann man sich zum Feiertag über milde Temperaturen und sonniges Wetter freuen.

Am Mittwoch bleibt es im Freistaat mild bei viel Sonnenschein. © Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, wetteronline.de

Nach einem verregneten Dienstag sind die Aussichten für Allerheiligen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) besser.

Der Mittwoch startet dann mit viel Sonnenschein, erst am Nachmittag ziehen Wolken von Westen her übers Land.

An den nördlichen Mittelgebirgen bleibt es hingegen überwiegend stark bewölkt.

Die Höchsttemperaturen liegen bei milden zwölf bis 16 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag kühlt es ab, in Schwaben und Altbayern ist Frost in Bodennähe nicht ausgeschlossen.

Der Donnerstagmorgen bleibt freundlich, dann ziehen im Tagesverlauf Wolken auf, die Regen im Gepäck haben.