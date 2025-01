Wochenende wirft Schatten voraus: So wird das Wetter am Freitag, Samstag und Sonntag

München - Das Wochenende wirft seine Schatten voraus, bei vielen laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Zum wichtigen Faktor kann je nach Wahl der Aktivität an den freien Tagen auch das Wetter in München und Bayern werden.

Das Wetter in München und Bayern zeigt sich am Freitag und am Wochenende nur teils von seiner angenehmen Seite. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Süden des Freistaats dicht bewölkt, es kann mitunter regnen. Achtung: Anfangs herrscht den Experten zufolge örtlich noch Glatteisgefahr!

Von Norden her wird es zunehmend trocken, es darf sich sogar über die eine oder andere Lücke am wolkenverhangenen Himmel gefreut werden.

Im Verlauf des Tages ziehen sich die Niederschläge dann in Richtung der Alpen zurück, an denen es allerdings bis in die Tallagen hinein schneien kann.

Bei schwachem bis mäßigem Wind pendeln sich die Höchstwerte zwischen 2 und 6 Grad ein.