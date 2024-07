Erst EM-Kracher und dann ab ins Wochenende: So wird das Wetter

München - Das Wochenende steht vor der Tür - und der Start hat es zumindest für Fußballfans in sich: Deutschland trifft im EM -Viertelfinale am heutigen Freitag auf Spanien, Public Viewing ist angesagt! Doch spielt das Wetter in Bayern mit?

Public Viewing zum EM-Kracher zwischen Deutschland und Spanien? Das Wetter spielt in Bayern mit! © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sieht es zumindest mit Blick auf das Regenradar im Freistaat gut aus. Zwar kann es am Vormittag und teils am frühen Nachmittag mancherorts noch leicht regnen, am Abend soll es dann allerdings trocken bleiben.

Im Tagesverlauf lässt sich nach dem eher bewölkten Beginn außerdem häufiger die Sonne blicken. Bei einem mäßigen, nördlich der Donau mitunter aber auch stark böigen Wind aus Südwest bis West sind zum Start ins Wochenende 19 bis 26 Grad möglich.

Am Samstag dürfen sich die Menschen in Bayern laut den Meteorologen auf viel Sonne freuen - zumindest bis zum Nachmittag. Mit zunehmender Dauer dominieren Wolken das Bild am Himmel.

Von Westen her kommt es zu schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern, bei denen es zu Sturmböen kommen kann. Achtung: Es besteht Unwettergefahr!

Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad an Spessart und Rhön, im Passauer Land wackelt die Marke von 30 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwind, der in Regennähe auf West drehen und stark böig auffrischend ausfallen kann.