30-Grad-Marke? Kein Problem! So (gut) wird das Wetter in Bayern am Wochenende

München - Das Wochenende steht unmittelbar vor der Tür, die Planungen dürften bei vielen Menschen im Freistaat auf Hochtouren laufen. Doch spielt das Wetter in München und Bayern am Freitag, Samstag sowie Sonntag überhaupt mit?

Das Wetter in München und Bayern kann sich am Freitag und am Wochenende einmal mehr sehen lassen! © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sieht es richtig gut aus! Der heutige Freitag beginnt schon vielerorts sonnig, im Tagesverlauf ändert sich daran nichts. Es bleibt dementsprechend trocken und die Temperaturen pendeln sich bei 29 bis 34 Grad ein!

Im Norden des Freistaats kann es jedoch ein paar Wolken am Himmel geben, was an den nördlichen Mittelgebirgen und in Oberfranken am Nachmittag und in den Abendstunden ein nur eher geringes Risiko für Schauer sowie Gewitter mit sich bringt.

Achtung: Lokal sind dabei allerdings Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde, kleinkörniger Hagel sowie stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Ein schwacher bis maximal mäßiger Wind, der vorwiegend aus Nordost bis Ost weht, rundet das Gesamtbild ab.