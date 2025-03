Blick aus Fenster sorgt für wenig Freude: So wird das Wetter heute und bis Samstag

München - Ein Blick aus dem Fenster sorgt in München und dem restlichen Freistaat bei allen, die Tristesse und Regen nicht wirklich viel abgewinnen können, für wenig Freude - und wirklich besser wird das Wetter in Bayern nur bedingt.

Das Wetter in München und weiten Teilen von Bayern zeigt sich derzeit nicht von seiner schönsten Seite. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es am Mittwoch in der Nähe der Alpen wiederholt zu Schauern. In anderen Landesteilen bleibt es meist bei bedecktem Himmel bei einem leichten Regen.

Die Sonne lässt sich demnach am ehesten noch am Anfang des Tages im Südosten blicken, danach wird es trist. Am Abend kann es in Franken auflockern.

Bei mäßigem Wind aus West bis Nord pendeln sich die Höchstwerte zwischen sieben und 13 Grad ein.

Autofahrer aufgepasst: In der Nacht zu Donnerstag muss laut den Experten in Nordbayern lokal mit Frost und Nebel gerechnet werden. Es wird glatt!

Der Donnerstag präsentiert sich anschließend im Süden von Bayern zunächst einmal längere Zeit stark bewölkt, örtlich fällt dementsprechend Regen.

Die gute Nachricht: Je weiter der Blick nach Norden wandert, desto sonniger wird es. Das zeigt sich auch an den Temperaturen.

Während in Alpentälern lediglich zehn Grad erreicht werden, steigt das Quecksilber im Raum Aschaffenburg auf bis zu 17 Grad. Ein mäßiger, im südlichen Schwaben auch auffrischender und böiger Nordostwind runden das Gesamtbild ab.