Wochenende wirft Schatten voraus: Doch wie wird das Wetter in Bayern?

Das Wetter in München und Bayern kann sich am Wochenende durchaus einmal mehr sehen lassen. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich die Menschen in Bayern am heutigen Freitag nach einem mancherorts etwas nebligen Start in den Tag über viel Sonnenschein freuen - und das bei Temperaturen zwischen 23 und 28 (!) Grad.

Dazu weht im Freistaat im Tagesverlauf ein teils auffrischender Wind, der von Süd auf West dreht.

Achtung: Zum Abend hin schließen die Experten des Wetterdienstes von Westen kommend einzelne Schauer sowie auch entsprechende Gewitter mit Böen von rund 60 Kilometer pro Stunde nicht aus.

Zum Start in den Samstag, der im Norden bereits meist heiter ausfällt, kann es im restlichen Bayern anfangs bei noch etwas stärkerer Bewölkung den Meteorologen zufolge örtlich zu Regen kommen.

Im Anschluss setzt sich allerdings recht schnell vielerorts die Sonne durch, lediglich in Alpennähe bleibt es länger wolkig. Die erwarteten Höchstwerte bewegen sich im Bereich von 18 bis 23 Grad. Ein mäßiger Wind aus Nordwest rundet das Bild ab.