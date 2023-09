Sommerfeeling im September! So wird jetzt das Wetter in Bayern

München - Wer dem Sommerwetter bereits nachtrauern wollte, darf sich noch etwas gedulden. Das Wetter in München und ganz Bayern sorgt in dieser Woche für zufriedene Gesichter. Es wird richtig warm!

Es wird warm in Bayern! Das Wetter in den kommenden Tagen kann sich im Freistaat durchaus sehen lassen. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am heutigen Mittwoch ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Vormittag und im Verlauf des Tages im Freistaat überaus sonnig - und das bei Temperaturen von 25 bis 31 Grad. Am wärmsten wird es den Meteorologen zufolge in Mainfranken.

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen rundet das sommerliche Bild ab.

Und dieses setzt sich auch am Donnerstag fort!

Laut den Experten des Wetterdienstes wird bei einem erneut schwachen bis mäßigen Ostwind wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad sind dabei zu erwarten.

Praktisch unverändert geht es am Freitag weiter.