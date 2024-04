23.04.2024 08:43 Weiter Regen und Schnee, oder doch etwas Sonne in Bayern? So wird das Wetter bis zum Wochenende

Wolken, viel Regen und teilweise sogar Schnee: Das Wetter in München und Bayern zeigt sich nicht von seiner angenehmen Seite. So wird es an den kommenden Tagen.

Von Jan Höfling

München - Wolken, viel Regen und teilweise sogar Schnee: Das Wetter in München und dem restlichen Bayern zeigt sich derzeit wahrlich nicht von seiner angenehmen Seite. Und eine (leichte) Besserung ist nur sehr, sehr langsam in Sicht. Nass und kalt: Das Wetter in München und dem restlichen Freistaat sorgt momentan maximal für Frust. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der heutige Dienstag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) passenderweise stark bewölkt. Südlich der Donau und auch im Bayerischen Wald sorgt gebietsweise Regen oder Schneeregen für eher betretene Gesichter, im Bergland schneit es. Daran ändert sich auch im Tagesverlauf nahezu nichts. Immerhin: In Franken bleibt es überwiegend trocken, zeitweise lässt sich gar die Sonne blicken. Die Höchstwerte liegen bei mageren zwei Grad am Alpenrand, ansonsten zwischen vier und elf Grad. Am wärmsten wird es letztlich noch am Untermain. Wetter Deutschland Frühling ade, Winter-Comeback: Warnung vor Glätte auf Straßen! Ein mäßiger bis frischer Nordostwind sowie teils starke Böen im Bayerwald und Oberpfälzer Wald runden das Gesamtbild in Bayern am Dienstag ab. Der Mittwoch präsentiert sich bei einem mäßigen, zeitweise allerdings auch auffrischenden Westwind ebenfalls wolkig. Schauer ziehen den Meteorologen zufolge durch den Freistaat. Es besteht außerdem die Gefahr für einzelne Gewitter, im Bergland fällt erneut Schnee. Das Quecksilber steigt zur Wochenmitte entsprechend nur auf fünf bis zehn Grad. Wettervorhersage für Donnerstag und Freitag: So wird das Wetter in Bayern im zweiten Teil der Woche Einen blauen Himmel gibt es in München derzeit selten zu sehen. © Peter Kneffel/dpa Wirklich besser wird es auch am Donnerstag nicht. Weiterhin bestimmen viele Wolken das Bild am grauen Himmel, es kommt von Westen her häufig zu Schauern und einzelnen Gewittern. Laut den Experten des Wetterdienstes kann es gegen Abend gebietsweise zu einigen Auflockerungen und vor allem nachlassender Schaueraktivität kommen. Es wird minimal wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und elf Grad, dazu ist mit einem mäßigen bis frischen Wind um West zu rechnen. Wetter Deutschland Mieser Wochenstart in Sachsen: Erst kommt Schnee und Graupel, dann der Regen Kurz vor dem Wochenende zieht das Wetter dann endlich etwas an. Am Freitag bleibt es in Franken zwar wohl wolkig, auch sind im Verlauf des Tages einzelne Schauer zu erwarten. Südlich der Donau zeigt sich neben lockeren Wolken aber etwas öfters auch die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost, dreht nachmittags auf Südwest. Maximal neun bis 14 Grad sind drin.

Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de