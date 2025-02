Endlich frei! So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

München - Endlich Wochenende! Ein wettertechnisch in München und Bayern vielerorts recht trister Freitag neigt sich langsam seinem Ende entgegen, der Samstag wirft seine Schatten voraus. Doch wie wird das Wetter im Freistaat?

Am Sonntag haben im Südwesten dann allerdings Wolken am Himmel das Sagen, auch im restlichen Teil des Freistaats nimmt den Meteorologen zufolge die Bewölkung im Tagesverlauf stetig weiter zu.

Ein meist mäßiger Wind aus östlichen Richtungen und in Föhntälern der Alpen zeitweise starke Böen um Süd runden das Gesamtbild am Samstag ab.

Die Temperaturen pendeln sich zwischen 1 und 7 Grad ein. In der Nähe der Alpen wird es wärmer, hier sind dank Föhn sogar bis zu 10 Grad möglich.

Die Sonne lässt sich demnach nur zeitweise blicken, am meisten noch in Ostbayern. Bei einem schwachen Wind aus Nord bis Ost bleiben zumindest die Temperaturen nahezu unverändert. Bedeutet: 2 bis 7 Grad, an den Alpen bis zu 9.